Игрок «Реала» Хамес Родригес отказался от 30 миллионов евро в год в китайском клубе

Китайский клуб предложил «Реалу» 110 миллионов евро за Хамеса, а самому игроку – 30 миллионов евро в год. «Хэбэй Чайна Форчун» планировал приобрести колумбица в зимнее трансферное окно, но получил отказ от футболиста, сообщает AS.

«Хэбэй Чайна Форчун» тренирует экс-тренер «Реала» и «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини.

Transfermarkt.de оценивает 25-летнего нападающего в 70 миллионов евро.

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