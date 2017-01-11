AFP
Игрок «Реала» Хамес Родригес отказался от 30 миллионов евро в год в китайском клубе
«Хэбэй Чайна Форчун» пытался купить колумбийца у «Реала».
Китайский клуб предложил «Реалу» 110 миллионов евро за Хамеса, а самому игроку – 30 миллионов евро в год. «Хэбэй Чайна Форчун» планировал приобрести колумбица в зимнее трансферное окно, но получил отказ от футболиста, сообщает AS.
- «Хэбэй Чайна Форчун» тренирует экс-тренер «Реала» и «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини.
- Transfermarkt.de оценивает 25-летнего нападающего в 70 миллионов евро.
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