Сухой мартини. Почему Эдегор – тупейший трансфер «Реала»

Два года назад Флорентино Перес повел себя хуже, чем любовница нефтяного олигарха, которую привезли в миланский бутик на распродажу. Президент «Реала» локтями распихал всех конкурентов (от «МЮ» до «Атлетико»), дал тройную цену и презентовал 16-летнего норвежца Мартина Эдегора так, словно Роналду можно продавать хоть сейчас.

Карло Анчелотти вел себя спокойнее. «Эдегор – будущее команды, но я не думаю, что он сразу заиграет в первой команде», – аккуратно сообщил алленаторе и закрыл для себя эту тему. Уже после увольнения из «Мадрида» он рассказал, как все было на самом деле:

" Когда Флорентино покупает норвежского футболиста, нужно это просто принять. Я никогда не просил об этой сделке. Даже если бы Мартин был лучшим футболистом мира, мне он не требовался. Его переход был лишь частью маркетинга "

Сомнения в том, что Эдегор – плод трансферного психоза Переса, развеялись моментально. Во-первых, парню создали фантастические условия: он тренировался с основой, а играл за «Кастилью». Это бесило и его одноклубников (в их инстаграмах не было снимков с Кришем), и Зинедина Зидана, который был вынужден ставить Мартина в состав и наблюдать за несыгранностью в полузащите.

Во-вторых, Эдегору дали безумный, космический, сумасшедший оклад. По одним данным, тинейджеру, который пару раз пофинтил в чемпионате Норвегии, положили 1,2 млн евро в год – понятно, что ни у кого в «Кастилье» таких денег не имелось даже близко, поэтому все завидовали. Но есть и более дикая информация: если верить ей, Мартин поднимал 4,7 млн евро в год (92 тысячи в неделю) – больше, чем Иско, Марсьяль и Ракитич. Неудивительно, что Эдегор стал одним из фигурантов дела о спрятанных в офшорах налогах (разумеется, его отец отбил все обвинения).

Переса очень дешево развели: продали неподготовленного щенка, но убедили, что тот должен сразу побеждать на всех выставках. Хайп, спродюсированный обманутым президентом, помешал и «Реалу», и Эдегору. Из-за возраста, внешности, суммы трансфера (от 3 до 4 млн евро по разным оценкам) и шикарного контракта Эдегор превратился в звездного подростка, от которого ждали слишком многого. Анчелотти вспоминал, как Перес просил его выпустить норвежца хотя бы в трех матчах весенней части сезона-2014/15 – чисто ради рекламы. Карло послал босса и выделил Мартину всего полчаса в последней игре с «Хетафе». Юниор себя никак не проявил, и это сразу же стало главной темой для обсуждения: вау, неужели он не такой волшебный?

Правда, Перес все равно не успокоился. Мягкому Бенитесу приказали взять Мартина на сбор, и он не только послушался, но и выпустил норвежца в товарищеском матче с «Волеренгой». Зато когда стартовал сезон, Рафа заточил Эдегора в резерв и лишил его дебюта в Лиге чемпионов, хотя встреча с «Мальмё» уже ничего не решала.

С Зиданом все сложилось примерно так же. Зинедин знал Мартина по «Кастилье», но там они не сработались: француз часто менял распиаренного полузащитника на своего сына Энцо. Иногда рокировки происходили уже в начале второго тайма – Эдегор уходил с поля в злости, но ничего не мог предъявить, потому что не отдавал и не забивал даже в Сегунде Б. Летом 2016-го Зидана заставили взять мальчишку в Канаду, но дальше все развивалось по стандартному сценарию: блондинчик так и не вылез из мадридской молодежки.

Вместо того, чтобы мечтать об основе «Реала», разочарованный Эдегор переключил фокус на «Ливерпуль», «Байер» и «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. Они вроде бы хотели арендовать полузащитника, но так и не договорились с боссами «бланкос» – очередной удар по карьере норвежца.

Параллельно на него давили медиа. Например, богатого тинейджера мощно протроллила английская The Sun: там подготовили репортаж о матче Англии с Норвегией в виде батла Эдегора и Рэшфорда. Маркус (старше всего на год) оформил хет-трик, Мартин провалился, поэтому в табло записали счет 3:0 в пользу британца.

К декабрю Эдегором интересовались только «Ренн» и «Херенвен» – клубы из андеграунда, которые возбуждают исключительно гиков. Норвежец согласился на голландский вариант и ушел из «Реала» на полтора года. Для «Мадрида» и его сотрудников (кроме Переса) такой сценарий – огромная радость: бесполезного блатного скандинава больше не надо вносить в заявку, пускать на занятия первой команды и одаривать сотнями тысяч евро (часть финансовых обязательств принял «Херенвен»). Для Эдегора переезд в Нидерланды – первый серьезный вызов в жизни: он потратил два года на третий испанский дивизион, сделал сотни незабываемых селфи и надолго обеспечил семью, но большой футбол для него начинается только сейчас.

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