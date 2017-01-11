Форвард «Реала» Криштиану Роналду поигрался с апельсинкой и тостом в ответ на вызов Дуэйна Уэйда

Двумя днями ранее звезда «Чикаго Буллс» разместил в инстаграме рекламное видео с приготовлением яичницы, бросив заодно вызов Кришу.

«Доброе утро, Кришитану. Моя трехочковая яичница может быть именно тем, что ты страстно желаешь», – написал Дуэйн.

Роналду ответил схожим роликом в халате на кухне.

«Дуэйн, нет. Смотри, учись, поднимай ставку в стиле Роналду. Думаю, я его уделал, вы согласны?» – ответил португалец.

Ранее одним из партнеров PokerStars был Рафаэль Надаль.

Канал в телеграме, который готовит лучше этих слабаков!