Imago
Форвард «Реала» Криштиану Роналду поигрался с апельсинкой и тостом в ответ на вызов Дуэйна Уэйда
Завтраки и покер совместимы.
Двумя днями ранее звезда «Чикаго Буллс» разместил в инстаграме рекламное видео с приготовлением яичницы, бросив заодно вызов Кришу.
«Доброе утро, Кришитану. Моя трехочковая яичница может быть именно тем, что ты страстно желаешь», – написал Дуэйн.
Роналду ответил схожим роликом в халате на кухне.
«Дуэйн, нет. Смотри, учись, поднимай ставку в стиле Роналду. Думаю, я его уделал, вы согласны?» – ответил португалец.
- Ранее одним из партнеров PokerStars был Рафаэль Надаль.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте