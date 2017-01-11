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14-летний сыночек Зинедина Зидана учредил радужное унижение какому-то подростку

14-летний сыночек Зидана учредил радужное унижение какому-то подростку
Eurosport

6 ч. назад

Взрослые дядьки за такое голову отрывают.

Тео Зидан обучается в академии «бланкос» и считается главной звездой команды до 14 лет. В последнем туре испанского чемпионата парень исполнил чудесную радугу, протащил мяч в штрафную и окунул его в ворота. Видео моментально стало вирусом в социальных сетях.

  • У Зиденина Зидана четыре сына: Энцо, Лука, Тео и Эльяс. Каждый числится в системе Кастильи.
  • Энцо Зидан дебютировал за главную команду «Реала» в Кубке Испании и забил 1 гол.

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