AFP

Зинедин Зидан: «Мы мечтаем о требле только в свободное время»

Зидан: «Мы мечтаем о требле только в свободное время»
Eurosport

5 ч. назад

Француз призывает к трезвым размышлениям.

Главный тренер «Реала» ответил на вопрос о трофейных перспективах «бланкос» в этом сезоне. «Мы играем действительно мощно, но думать о золоте так рано – неправильно. Конечно, «Реал» стремится побеждать во всех турнирах, и требл – наша цель. Однако мы мечтаем о нем только в свободное время. В остальное мы готовимся к матчам», – передает слова Зидана Marca.

  • «Реал» лидирует в чемпионате Испании, опережая «Севилью» на 4 балла.
  • «Реал» и «Севилья» сыграют в ответной 1/8 финала Кубка Короля. Первый матч на «Сантьяго Бернабеу» выиграли мадридцы (3:0).

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