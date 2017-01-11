AFP

Гендиректор «Барселоны» Оскар Грау: «Мы хотим, чтобы Месси остался, но во всем нужен здравый смысл»

Гендиректор «Барселоны»: «Мы хотим, чтобы Месси остался, но во всем нужен здравый смысл»
Eurosport

7 ч. назад

История с переподписанием аргентинца становится интереснее.

Гендиректор «Барселоны» Оскар Грау успокоил болельщиков, которые переживают из-за нового контракта Месси, но сообщил, что клуб не будет выбиваться из бюджета. «Мы должны подойти к вопросу контракта Месси с холодной головой. Клуб не может тратить более 70 процентов бюджета на зарплаты, поэтому мы должны сделать невозможное.

Мы хотим, чтобы лучший игрок в истории клуба и мира остался, но во всем нужен здравый смысл», – сообщил Грау Marca.

  • Контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2018 года.
  • В прошлом Лионель неоднократно говорил, что хотел бы завершить карьеру на родине, в родном клубе «Ньюэллс Олд Бойз».

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