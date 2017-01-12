Sport.es: «Реал» готов предложить за Дибалу 105 миллионов евро и платить ему 10 миллионов в год

Мадридцы готовят крупный переход, который может состояться по окончании трансферного бана «бланкос». Как сообщает Sport.es, «Реал» готов предложить за Дибалу 105 миллионов евро, а самому игроку – годовой оклад в размере 10 миллионов.

«Ювентус», которому еще не поступало официальное предложение по футболисту, готов увеличить Дибале зарплату с 3 до 5,5 миллионов евро.

В случае покупки Дибалы «Реал» может расстаться с нападающим Альваро Моратой.

23-летний аргентинец в сезоне-2016/17 провел за «Ювентус» в Серии А 11 матчей, забил 4 мяча и сделал 2 ассиста.

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