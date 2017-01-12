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Белый Пепе. «Реалу» нужно продавать португальца уже сейчас

Белый Пепе. «Реалу» нужно продавать португальца уже сейчас
Никита Басынин

1 час назад

Краткий эпос о полной несостоятельности легенды.

Трансферный бан – дело тонкое и очень противное. Флорентино запрещено покупать солдатиков до следующего лета, и он отчаянно бережет свою, пусть и надоевшую, армию. В корзину летят все бомбические предложения: от рокировки Озила на Иско до безумной таксы за Хамеса, которая затмила бы рекордный трансфер Погба.

Зидан рубится за первый требл в тренерской карьере. Лысый отгрызет голову сеньору, если тот сорвется и испортит ротацию какой-то продажей. Но Пепе – особый случай. Португалец настолько худший, что сливать его нужно срочно и без сожаления. В противном сценарии защитник превратится в ощутимый балласт.

«Реал» подошел к сезону с тремя крутейшими центрбеками. Талантливый Рафа Варан прибавил опыта и мясистости, вечный Серхио Рамос обратился в одну огромную капитанскую повязку, а Пепе скреплял все оборонительные идеи новых чемпионов Европы. Но вместо конкуренции получился пшик – португалец поплыл и сел не только в лужу, но и под странного персонажа по имени Начо Фернандес.

Сейчас Пепе – самый блеклый центральный защ «Мадрида» по ключевым разрушительным параметрам. В составе «бланкос» трудно найти более бесполезного юнита: парень из захудалого Масейо сочетает скудную защиту с таким же трущобным продвижением мяча (0,1 проникающего паса за матч).

Пепе

Самое страшное, что ему наплевать. Раньше Пепе вытаптывал соперников физически и морально. «Сантьяго Бернабеу» ненавидел защитника за прямые красные, симуляции и вечно говорящий рот, но делал это в режиме тишины: в открытую свистеть такому бойцу было просто стыдно.

Сейчас от португальца осталась только фамилия в заявке. Пепе потерял лидерскую прыть где-то между потухшим взглядом и пиханиями от обнаглевшего Варана. Он ставит эксперименты над прической и требует долгосрочный контракт. Все это – признаки неуверенности и потери мотивации, безвременно отразившейся в европейском золоте.

«Реал» предлагает мужчине всего год своих финансовых объятий и покровительства. Защитник хочет минимум парочку. Для мадридцев нет смысла в подобном ходе: выгоднее продать героя из прошлого, подтянув перспективного сменщика уже летом. Рамос, Варан и Начо легко поделят конец сезона на троих, ведь Зидан игнорирует схему с триплетом центрбеков.

Промедление угрожает резким обвалом компенсации за стареющего португальца. Сегодня Перес раскладывает пасьянс из сумасшедших китайских офферов за Пепе, несмотря на новую травму. Через полгода финансовый пузырь азиатов может лопнуть вместе с последней возможностью выручить приличное бабло за неприличный товар. Наступил тот самый момент, когда солдатика нужно продавать.

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