AFP
Fanatik: Туран согласовал контракт с «Шанхай Шэньхуа» и получит 60 миллионов евро за 3 года
Сказка полузащитника в «Барселоне» заканчивается.
28-летний полузащитник сборной Турции подпишет с китайским клубом трехлетний контракт с годовой зарплатой в 20 миллионов евро.
Игрок уже согласовал условия контракта, клубы ведут переговоры по стоимости перехода, сообщает Fanatik.
- Арда Туран сыграл 21 матч в сезоне-2016/17 и забил 11 мячей.
- Трансферная стоимость игрока по версии Transfermarkt составляет 35 миллионов евро.
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