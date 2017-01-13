AFP

Fanatik: Туран согласовал контракт с «Шанхай Шэньхуа» и получит 60 миллионов евро за 3 года

Fanatik: Туран согласовал контракт с «Шанхай Шэньхуа» и получит 60 миллионов евро за 3 года
Eurosport

44 мин. назад

Сказка полузащитника в «Барселоне» заканчивается.

28-летний полузащитник сборной Турции подпишет с китайским клубом трехлетний контракт с годовой зарплатой в 20 миллионов евро.

Игрок уже согласовал условия контракта, клубы ведут переговоры по стоимости перехода, сообщает Fanatik.

  • Арда Туран сыграл 21 матч в сезоне-2016/17 и забил 11 мячей.
  • Трансферная стоимость игрока по версии Transfermarkt составляет 35 миллионов евро.

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