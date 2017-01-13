AFP

Полузащитник «Севильи» Самир Насри: «Хотел бы играть в «Реале» Зинедина Зидана»

Насри: «Хотел бы играть в «Реале» Зидана»
Eurosport

23 мин. назад

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«Зидан необыкновенный. Он провел 32 первых матча лучше чем Гвардиола, Пеллегрини и Моуринью. Он уже выиграл Лигу чемпионов, стартовав с середины сезона.

Сегодня Зидан – ведущий тренер Ла Лиги, я хотел бы работать с ним, играть за «Реал». Зинедин – редкий игрок, который становится великим тренером. Сейчас я неплохо чувствую себя в «Севилье», мы все ближе к «Реалу» в таблице, но в Кубке Испании побеждает тот, кто сильнее верит в себя», – приводит слова Насри Marca.

  • Самир Насри играет в «Севилье» на правах аренды и забил 2 гола в 8 матчах.
  • «Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу.

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