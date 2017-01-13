Особое мнение: «Реал» – чемпион Испании или нет?

«Реал» – чемпион

Флорентино Перес вернулся в «Реал» 1 июня 2009 года. С тех пор он выиграл два Кубка Испании, две Лиги чемпионов, два Суперкубка Европы, два Клубных ЧМ и всего один чемпионат Испании. Только представьте масштабы катастрофы – сейчас для Переса нет ничего страшнее, чем отдать «Барселоне» очередную корону.

Ла Лига для «Мадрида» в явном приоритете – это ясно даже тем, кто верит, что Зидан уничтожит закон ЛЧ и возьмет второй кубок подряд.

Вот пять причин, почему в мае Перес будет самым счастливым президентом на Земле:

У «Реала» самый сыгранный и сбалансированный состав в мире: два нормальных вратаря, четыре классных ЦЗ, идеально подобранная полузащита (травмы вообще не страшны), понятное и заряженное нападение. Трагедией станет только травма Марсело, потому что у него нет замены.

«Реал» очень хорош ментально, благодаря Зидану бьется команда, обиженных нет (даже недовольный Хамес крайне полезен). Последний выплеск мадридского тестостерона – выстраданная ничья на «Писхуане» (единственное предназначение – побить рекорд «Барсы»). У «бланкос» полный порядок с волей и характером – есть ощущение, что их уже ничего не сломает. В сезоне-2014/15 было совсем не так: там очки доставались слишком легко, поэтому при первых потерях «Реал» жесточайше поплыл.

У «Мадрида» есть джокер. Единственное, что может слегка надломить команду Зидана, – вылет из Лиги чемпионов. Но «Наполи» будет однозначно истерзан, поэтому прощание с ЛЧ ожидается не раньше апреля. А там как раз поправится Гарет Бэйл – человек, который гарантированно вытянет «Реал» на вершину.

«Барселона» крайне слаба. Тренер уже вообще ничего не решает, календарь хуже, чем у «Реала» (миссии на «Бернабеу» и «Кальдероне»), отрыв по потерянным – 8 очков. Каталонцы побеждают чисто на скиллах: там изначально все плевали на Луиса Энрике, но если в первый его сезон у команды еще была мотивация, то сейчас там просто ждут, кто станет следующим коучем. К тому же «Барсе» не так страшно разок отдать чемпионство: все равно за последние сезоны накопился громадный перевес.

Для Криштиану наступили решающие месяцы в карьере. Либо он сливает «Золотой мяч» и остается в истории вторым, либо снова гасит Месси, забирает приз и получает статус величайшего наравне с Лео. Чтобы сбылся второй сценарий, надо дать огня: например, стать главным героем чемпионата Испании и выиграть его во второй раз – для себя и для Переса.

«Реал» – не чемпион

У «Реала» плюс пять очков перед «Барсой» с матчем в запасе. Этот матч пройдет в Валенсии, где будет непросто, поскольку хозяйская команда умирает дома против грандов и играет сильно лучше, чем следует из ее результатов – xG подтвердит. Далеко не факт, что «Мадрид» привезет оттуда три очка.

В чемпионской гонке еще ничего не ясно.

Разрыв в таблице не совсем отражает разницу в качестве игры. По ожидаемым очкам, которые высчитываются на основании качества и количества созданных/допущенных моментов, в пересчете на 16 игр (у «Реала» ведь на одну меньше) «Барса» и «Мадрид» идут практически вровень: с разницей не больше полуочка в любую из сторон.

Отрыв «Реала» в фактической таблице объясняется разницей в уровне реализации: «бланкос» реализуют на 20% выше ожидаемого уровня, «Барса» лишь на 14%, при этом соперники каталонцев конвертируют свои шансы на 27% лучше, чем предсказывает модель, хотя по факту у команды Энрике вторая защита чемпионата (сразу после «Атлетико»).

Реализация – очень волатильный фактор. Невозможно рассчитывать, что на длительной дистанции она будет держаться настолько выше средних уровней, как это происходит с атакой «Реала» и нападением соперников «блауграны». Конечно, такой сценарий возможен, но закладываться на него нельзя (на деле же между ними нет такого разрыва, о котором можно было бы подумать, глядя в таблицу).

В смысле же качества игры «Реал» при Зидане пока испытывает проблемы. Первая из них – слабое продвижение мяча до атакующей группы из-за плохой позиционной структуры. Вторая – очень неважный прессинг для команды такого уровня.

А еще календарь явно не в пользу «Королевского клуба». Ему еще предстоят выезды к «Севилье», «Вильярреалу», «Сельте» и «Атлетику». «Барса» взяла в этих играх (именно в гостях) 7 очков – не факт, что мадридисты возьмут больше. Вдобавок остается городское дерби и второе Класико («Барса» была лучше в первом, «бланкос» повезло взять очки) – встречи, где потери вполне реальны. Вывод: календарь «Барсы» проще, поэтому она может нагнать Зидана.

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