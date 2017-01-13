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Confidential Colombia: Роналду убедил Хамеса Родригеса отказать «Челси» и остаться в «Реале»

Confidential Colombia: Роналду убедил Хамеса отказать «Челси» и остаться в «Реале»
Eurosport

1 час назад

Ни шагу без совета Криштиану.

«Челси» зимой сделал крупное предложение Хамесу Родригесу, но колумбиец после длительного колебания ответил отказом, несмотря на первоначальную готовность покинуть Мадрид.

«Мы все проходим через сложные моменты, но для меня начинается новый год. Я остаюсь в Мадриде», – сказал Хамес.

Ключевым фактором в решении 25-летнего футболиста стал разговор с Криштиану Роналду, который посоветовал Хамесу остаться на «Сантьяго Бернабеу». Если бы «Челси» заручился предварительным согласием Хамеса, лондонцы предложили бы «Реалу» за трансфер 90 млн евро, передает Confidential Colombia.

  • В сезоне-2016/17 Хамес забил 4 гола и отдал 10 голевых передач в 18 официальных матчах.
  • Колумбиец пропустил ответный матч Кубка Испании с «Севильей» (3:3) из-за проблем с икроножными мышцами.

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