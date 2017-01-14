AFP

«Барселона» уволила директора за святотатственные слова в адрес Лионеля Месси

«Барселона» уволила директора за святотатственные слова в адрес Месси
Eurosport

1 час назад

Пере Гратакос хотел воздать должное одноклубникам аргентинца и поплатился работой.

В пятницу «Барселона» объявила об увольнении директора Пере Гратакоса. Официальной причиной расставания названо публичное выражение личного мнения, которое не совпадает с позицией клуба. В то же время Гратакос продолжит работу с «сине-гранатовыми» в рамках проекта «Масия 360».

Гратакос проштрафился перед руководством «Барселоны» пятничным заявлением во время жеребьевки четвертьфиналов Кубка Испании: «Без Иньесты, Неймара, Пике и других одноклубников Лео не был бы настолько хорошим футболистом».

  • В четвертьфинале Кубка Испании каталонцы сойдутся с «Реал Сосьедад».
  • В 23 официальных матчах сезона-2016/17 Месси забил 26 голов.

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