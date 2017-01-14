Eurosport
«Барселона» разгромила «Лас Пальмас» в матче чемпионата Испании
Забил даже Алеиш Видаль.
«Барселона» – «Лас-Пальмас» – 5:0
Голы:
1:0 – Луис Суарес, 15'
2:0 – Лионель Месси, 52'
3:0 – Арда Туран, 54'
4:0 – Луис Суарес, 57'
5:0 – Алеиш Видаль, 79'
- «Лас-Пальмас» стал 38-й командой в Примере, ворота которой поразил Месси. По этому показателю аргентинец сравнялся с Раулем.
- Месси впервые в этом сезоне в Примере забил правой ногой. 13 предыдущих мячей он забил с левой.
- Суарес забил 5 голов в трех последних матчах против команды с Канар.
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