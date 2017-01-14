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«Барселона» разгромила «Лас Пальмас» в матче чемпионата Испании

«Барселона» разгромила «Лас Пальмас»
Eurosport

5 мин. назад

Забил даже Алеиш Видаль.

«Барселона» – «Лас-Пальмас» – 5:0

Голы:

1:0 – Луис Суарес, 15'

2:0 – Лионель Месси, 52'

3:0 – Арда Туран, 54'

4:0 – Луис Суарес, 57'

5:0 – Алеиш Видаль, 79'

  • «Лас-Пальмас» стал 38-й командой в Примере, ворота которой поразил Месси. По этому показателю аргентинец сравнялся с Раулем.
  • Месси впервые в этом сезоне в Примере забил правой ногой. 13 предыдущих мячей он забил с левой.
  • Суарес забил 5 голов в трех последних матчах против команды с Канар.

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