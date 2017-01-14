AFP

Кому Канары. Первый гол Лионеля Месси правой ногой и другие цифры унижения «Лас Пальмаса»

Кому Канары. Первый гол Месси правой ногой и другие цифры унижения «Лас Пальмаса»
Руслан Хрипун

24 мин. назад

68-я жертва аргентинского гуру, первый гол за каталонцев Алеиша Видаля, дубль Луиса Суареса.

– Суарес огрел канарцев дублем. На счету Луиса 5 голов в трех последних матчах против «Лас Пальмаса».

– «Лас Пальмас» стал 35-й командой в Примере, ворота которой поразил Месси. По этому показателю аргентинец сравнялся с Раулем. Лионель не забивал только трем командам, против которых играл – «Хересу», «Кадису» и «Мурсии».

– Всего барселонского Месси во всех турнирах пострадало 68 команд.

– Месси стал первым, кто поразил ворота всех команд, которые играют в этом сезоне в Примере. В ворота 18 команд забивали Криштиану Роналду, Ариц Адурис и Рубен Кастро.

Арда Туран, которому недавно «Шанхай Шэньхуа» предложил трехлетний контракт с окладом в 20 миллионов евро за сезон, забил 7 голов в последних четырех матчах за «Барсу».

– В этом сезоне Туран забил за каталонцев во всех турнирах 12 мячей в 22 матчах.

– Нечастому гостю основы «Барселоны» Алеишу Видалю понадобился 21 матч, чтобы забить первый гол за каталонцев.

– После матча с «Лас Пальмасом» на счету Месси и Суареса стало по 14 мячей в чемпионате-2016/17.

«Лас Пальмас» впервые с 2002 года отхватил 5 мячей в чемпионате. Тогда над канарцами поглумился «Реал» (7:0).

– Месси впервые в этом сезоне забил в чемпионате правой ногой. 13 предыдущих мячей он клал левой.

Лионель Месси (Барселона)

– Последняя победа «Лас Пальмаса» над «Барсой» в Примере случилась 30 лет назад.

– Андре Гомиш отметился первым результативным действием в футболке «Барселоны». Португалец ассистировал Суаресу, когда тот открыл счет.

– Суарес довел количество голов в АПЛ и Примере до 139.

Другие тексты Руслана Хрипуна:

Щедрость Роналду, тысяча домов Пакьяо и еще 11 добрых поступков спортсменов в 2016 году

Спор-площадка. Запрет на полотенца и еще 4 вещи, которые сделают теннис круче

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Как Макарайнен сделала это в Рупольдинге

01:33
Популярные видео
Джокович: «Надеюсь, на этот раз у Вердаско не будет 5 матчболов»
 808 просмотров2 ч
Много-много голов во встрече, где «быки» были телятами
 406 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться
1
Мужик заорал как психованный осел, когда вытащил Криштиану Роналду в FIFA 17
2
Особое мнение: «Реал» – чемпион Испании или нет?
3
«Барселона» уволила директора за святотатственные слова в адрес Лионеля Месси
4
Fanatik: Туран согласовал контракт с «Шанхай Шэньхуа» и получит 60 миллионов евро за 3 года
5
Самир Насри: «Зинедин Зидан провел 32 первых матча лучше, чем Гвардиола, Пеллегрини и Моуринью»
6
Confidential Colombia: Роналду убедил Хамеса Родригеса отказать «Челси» и остаться в «Реале»
7
Белый Пепе. «Реалу» нужно продавать португальца уже сейчас
8
Сухой мартини. Почему Эдегор – тупейший трансфер «Реала»
22 мин. назад
Кому Канары. Первый гол Лионеля Месси правой ногой и другие цифры унижения «Лас Пальмаса»
1 час назад
«Барселона» разгромила «Лас Пальмас» в матче чемпионата Испании
22 ч. назад
«Барселона» уволила директора за святотатственные слова в адрес Лионеля Месси
Вчера в 17:38
Confidential Colombia: Роналду убедил Хамеса Родригеса отказать «Челси» и остаться в «Реале»
Вчера в 14:45
Особое мнение: «Реал» – чемпион Испании или нет?
Вчера в 11:53
Fanatik: Туран согласовал контракт с «Шанхай Шэньхуа» и получит 60 миллионов евро за 3 года
Вчера в 12:45
Самир Насри: «Зинедин Зидан провел 32 первых матча лучше, чем Гвардиола, Пеллегрини и Моуринью»
21 ч. назад
Мужик заорал как психованный осел, когда вытащил Криштиану Роналду в FIFA 17