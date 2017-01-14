Кому Канары. Первый гол Лионеля Месси правой ногой и другие цифры унижения «Лас Пальмаса»

– Суарес огрел канарцев дублем. На счету Луиса 5 голов в трех последних матчах против «Лас Пальмаса».

– «Лас Пальмас» стал 35-й командой в Примере, ворота которой поразил Месси. По этому показателю аргентинец сравнялся с Раулем. Лионель не забивал только трем командам, против которых играл – «Хересу», «Кадису» и «Мурсии».

– Всего барселонского Месси во всех турнирах пострадало 68 команд.

– Месси стал первым, кто поразил ворота всех команд, которые играют в этом сезоне в Примере. В ворота 18 команд забивали Криштиану Роналду, Ариц Адурис и Рубен Кастро.

– Арда Туран, которому недавно «Шанхай Шэньхуа» предложил трехлетний контракт с окладом в 20 миллионов евро за сезон, забил 7 голов в последних четырех матчах за «Барсу».

– В этом сезоне Туран забил за каталонцев во всех турнирах 12 мячей в 22 матчах.

– Нечастому гостю основы «Барселоны» Алеишу Видалю понадобился 21 матч, чтобы забить первый гол за каталонцев.

– После матча с «Лас Пальмасом» на счету Месси и Суареса стало по 14 мячей в чемпионате-2016/17.

– «Лас Пальмас» впервые с 2002 года отхватил 5 мячей в чемпионате. Тогда над канарцами поглумился «Реал» (7:0).

– Месси впервые в этом сезоне забил в чемпионате правой ногой. 13 предыдущих мячей он клал левой.

– Последняя победа «Лас Пальмаса» над «Барсой» в Примере случилась 30 лет назад.

– Андре Гомиш отметился первым результативным действием в футболке «Барселоны». Португалец ассистировал Суаресу, когда тот открыл счет.

– Суарес довел количество голов в АПЛ и Примере до 139.

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