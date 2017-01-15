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Marca: «Реал» подпишет 17-летнего темнокожего преемника Златана Ибрагимовича

Marca: «Реал» подпишет 17-летнего темнокожего преемника Златана
Eurosport

24 мин. назад

Александер Исак переедет в Мадрид на следующей неделе.

«Реал» заинтересован в покупке молодого игрока АИК и сборной Швеции Александера Исака. Представители нападающего по прозвищу «Новый Ибрагимович» приедут в Мадрид для завершения сделки на следующей неделе, утверждает Marca.

При этом «Реал» заявит игрока только летом из-за запрета на трансферы.

  • На счету 17-летнего форварда 10 голов в 24 матчах за АИК.
  • Исак провел 2 матча за сборную Швеции, став самым молодым автором гола в ее истории.

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