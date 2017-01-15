Симоне Дзадза пропустил самолет и не попал в Валенсию

Нападающий «Ювентуса» Симоне Дзадза, полгода выступавший в аренде в «Вест Хэме» и готовящийся к переходу в «Валенсию», вновь насмешил футбольный мир. Итальянец планировал вылететь из Лондона для подписания контракта, но пропустил рейс и никуда не попал. По информации Football Italia, у игрока возникли проблемы с багажом.

Сообщается, что в ближайшее время форвард все-таки окажется в Испании, где подпишет арендное соглашение с «Валенсией» до конца сезона-2016/17 с правом выкупа. «Ювентус» заработает на сделке 2 млн евро за аренду и еще 16 млн в случае, если испанцы выкупят игрока.

На ЧЕ-2016 Дзадза запомнился нереализованным пенальти в ворота Германии.

За полгода в «Вест Хэме» Симоне не отметился ни одним результативным действием.

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