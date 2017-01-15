Imago

Симоне Дзадза пропустил самолет и не попал в Валенсию

Дзадза пропустил самолет и не попал в Валенсию
Eurosport

1 час назад

Итальянца преследуют неудачи.

Нападающий «Ювентуса» Симоне Дзадза, полгода выступавший в аренде в «Вест Хэме» и готовящийся к переходу в «Валенсию», вновь насмешил футбольный мир. Итальянец планировал вылететь из Лондона для подписания контракта, но пропустил рейс и никуда не попал. По информации Football Italia, у игрока возникли проблемы с багажом.

Сообщается, что в ближайшее время форвард все-таки окажется в Испании, где подпишет арендное соглашение с «Валенсией» до конца сезона-2016/17 с правом выкупа. «Ювентус» заработает на сделке 2 млн евро за аренду и еще 16 млн в случае, если испанцы выкупят игрока.

  • На ЧЕ-2016 Дзадза запомнился нереализованным пенальти в ворота Германии.
  • За полгода в «Вест Хэме» Симоне не отметился ни одним результативным действием.

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Гол и ассист Емелина, снявшие проклятие с русского богатыря

03:15
Популярные видео
Как Макарайнен сделала это в Рупольдинге
6 311 просмотров22 ч
Джокович: «Надеюсь, на этот раз у Вердаско не будет 5 матчболов»
4 357 просмотров18 ч
А еще вам может понравиться
1
«Барселона» уволила директора за святотатственные слова в адрес Лионеля Месси
2
Кому Канары. Первый гол Лионеля Месси правой ногой и другие цифры унижения «Лас-Пальмаса»
3
Особое мнение: «Реал» – чемпион Испании или нет?
4
Мужик заорал как психованный осел, когда вытащил Криштиану Роналду в FIFA 17
5
Marca: «Реал» подпишет 17-летнего темнокожего преемника Златана Ибрагимовича
6
Confidential Colombia: Роналду убедил Хамеса Родригеса отказать «Челси» и остаться в «Реале»
7
«Барселона» разгромила «Лас Пальмас» в матче чемпионата Испании
8
Самир Насри: «Зинедин Зидан провел 32 первых матча лучше, чем Гвардиола, Пеллегрини и Моуринью»
1 час назад
Симоне Дзадза пропустил самолет и не попал в Валенсию
5 ч. назад
Marca: «Реал» подпишет 17-летнего темнокожего преемника Златана Ибрагимовича
16 ч. назад
«Атлетико» нанес поражение «Бетису»
3 ч. назад
Кому Канары. Первый гол Лионеля Месси правой ногой и другие цифры унижения «Лас-Пальмаса»
18 ч. назад
«Барселона» разгромила «Лас Пальмас» в матче чемпионата Испании
Вчера в 00:10
«Барселона» уволила директора за святотатственные слова в адрес Лионеля Месси
Вчера в 17:38
Confidential Colombia: Роналду убедил Хамеса Родригеса отказать «Челси» и остаться в «Реале»
Вчера в 14:45
Особое мнение: «Реал» – чемпион Испании или нет?