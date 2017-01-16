AFP
«Севилья» прервала беспроигрышную серию «Реала»
В матче 18-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на выезде уступил «Севилье» – 1:2.
«Севилья» – «Реал Мадрид» – 2:1
Голы:
0:1 – Криштиану Роналду, 67' (пенальти)
1:1 – Серхио Рамос, 85'
2:1 – Стеван Йоветич, 90+2'
- Следующий матч мадридский клуб проведет в Кубке страны против «Сельты». Стартовый свисток – 18 января в 23:15 по московскому времени.
- «Севилья» в 19-м туре Примеры на выезде сыграет с «Осасуной». Встреча начнется 22 января в 14:00 по Москве.
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