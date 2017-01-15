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«Валенсия» арендовала Симоне Дзадзу

«Валенсия» арендовала Дзадзу
Eurosport

11 мин. назад

25-летний итальянец все-таки добрался до Испании.

Итальянский нападающий, ранее пропустивший рейс до Валенсии из-за проблем с багажом, все-таки прошел медобследование и подписал соглашение до конца сезона. Сделка «летучих мышей» с «Ювентусом», которому принадлежат права на Дзадза, предусматривает право выкупа летом.

Официальная презентация итальянца состоится в понедельник.

  • Первую половину сезона-2016/17 Дзадза провел в аренде в «Вест Хэме», сыграл 11 матчей и не забил ни одного гола.
  • Перед 18 туром «Валенсия» занимала 17-е место в Ла Лиге. Отрыв от зоны вылета составлял 1 очко.

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