«Валенсия» арендовала Симоне Дзадзу
25-летний итальянец все-таки добрался до Испании.
Итальянский нападающий, ранее пропустивший рейс до Валенсии из-за проблем с багажом, все-таки прошел медобследование и подписал соглашение до конца сезона. Сделка «летучих мышей» с «Ювентусом», которому принадлежат права на Дзадза, предусматривает право выкупа летом.
Официальная презентация итальянца состоится в понедельник.
- Первую половину сезона-2016/17 Дзадза провел в аренде в «Вест Хэме», сыграл 11 матчей и не забил ни одного гола.
- Перед 18 туром «Валенсия» занимала 17-е место в Ла Лиге. Отрыв от зоны вылета составлял 1 очко.
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