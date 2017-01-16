Йо, хана. «Севилья» обыграла «Реал» и прервала серию «Мадрида» без поражений

Эта серия уже была обречена. По-хорошему, «Реал» был обязан проиграть за три дня до того, как пал на «Писхуане». Зидан экспериментировал в Кубке с тем же соперником – ставил Морату на фланг, отправлял на убийство «Севильи» Мариано Диаса, молился на мастерство Асенсио. «Мадрид» не проиграл тогда каким-то чудом. Столичный клуб не был лучше андалусийцев, но все же выковырял из пустого матча пенальти и проход Бензема. Если когда-нибудь в футбольный словарь добавят картинки, кадры встречи «Севилья» – «Реал» попадут к букве О – «Отскок».

Ростер «Севильи» к игре чемпионата изменился в пользу нападения – появились Насри, Васкес и Н’Зонзи, которые захватили мяч в плен и требовали пропускать мячи по одному, иначе они откроют огонь. Зизу же перестроил своих на схему с тремя защитниками. При травме Бэйла «бланкос» так и не придумали, как его заменить (Асенсио и Васкес – не для больших матчей), поэтому оставить впереди только Роналду и Бензема при поддержке фулбэков было разумно.

Разумно – если бы они атаковали, ведь «Реал» не вылезал со своей трети поля. Оборона мадридцев логично проваливалась по флангам (не было понимания, как страховать зоны после подключений крайних), только выстрелов «Севильи» для голов решительно не хватало. Мадридцы искали силу в атаках с ходу – Роналду все еще способен убежать от защитников по центру, но с двух попыток так и не пробил голкипера Рико, а еще раз просто не добежал до ворот (Н’Зонзи совершил настолько идеальный подкат, что его сразу отнесли в Палату мер и весов).

После перерыва андалусийцы снова зажали гранда в тиски и сдавливали все сильнее и сильнее, прессинг доходил даже до вратарской Кейлора Наваса. На старте тайма хозяева вывели на удар Бен Йеддера, но «Реал» ему не поддается – француз со школой мини-футбола никак не обретет себя в больших матчах.

Когда «Севилья» успокоилась (уровень владения вырос до 57%), соперник вырвался и двинул в челюсть. Эскудеро потерял мяч на своей половине, упустил Карвахаля, а Дани уже сам продвинулся к лицевой и рухнул после выпада кипера Рико. Криштиану Роналду не упустит момента, чтобы забить с пенальти – 11-метровым на «Писхуане» он сравнялся с Уго Санчесом по голам с точки в чемпионате.

Герои «Мадрида» дрогнули тогда, когда все поверили, что они боги. «Реал» не хуже «Атлетико» научился хранить преимущество, поэтому даже 1:0 казалось концом. За пять минут до финиша Серхио Рамос – человек, который всю неделю ходит в душ из проклятий фанатов «Севильи» – не выдержал и срезал мяч в свои ворота. Это его природа, он не может иначе. Рамос – Маугли волнительных концовок, его не перевоспитать городской жизнью, инстинкты зовут, а угловые и стандарты обязательно кончаются его радостным воплем. Если в матче не было суровой интриги, то Серхио обеспечил ее своим самым известным приемом.

А потом было совсем весело. Гол капитана в свои не растормошил «бланкос», они все так же бегали вареными по полю и не знали, как взаимодействовать при двух нападающих. Мяч с трети поля мадридцев никуда не уходил, все кончилось банальной ошибкой на ауте. «Севилья» была готова к разворачиванию войск – оттого в нападение (на 92-й минуте!) улетели сразу трое мужчин, а забил тот, кому больше всех нужно доказывать. Стеван Йоветич присоединился к команде 10 января, 12-го вышел на замену и первый раз уронил честь «Реала», а 15-го завершил рекордную беспроигрышную серию столичного клуба. Ему не доверяли в «Интере», гнобили в «Манчестер Сити», и только сейчас, к пику карьеры, черногорец расправил крылья и принес андалусийцам победу.

Эта казнь войдет в историю, как великая, как обезглавливание Марии Антуанетты или сожжение Жанны д’Арк. «Мадрид» проиграл абсолютно по делу, не заслужил победу и лишь в 40-м матче не спас даже ничью. Игра была абсолютно выдающейся, которая и должна была закрывать этот вечный ряд «бланкос» без поражений.

Сейчас «Севилья» – это самый достойный претендент на выигрыш у «Реала». Они четко гнули ту линию, которую выбрали, получили 180 минут на решение проблемы и решили ее на 182-й. Хорхе Сампаоли строит свою команду с узнаваемым стилем и настроен на прогресс клуба. Этот сезон андалусийцы впервые закончат без трофея (Лига Европы уже далеко, из Кубка вылетели, а до ЛЧ и Примеры не доросли), но первый шаг к тому, чтобы быть силой в Испании и Европе сделан после этой победы над «Реалом».

«Севилья» – «Реал» – 2:1

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