AFP
Игрок «Реала» Криштиану Роналду бросил мяч в спину Витоло из «Севильи» и чуть не отхватил
Защищали португальца всей командой.
«Реал» поехал в гости к «Севилье» на матч 18-го тура Ла Лиги и не мог открыть счет вплоть до 67-й минуты, когда Дани Карвахаль заработал пенальти. Выполнять 11-метровый взялся Криштиану Роналду.
В попытке испортить настрой португальцу защитник Витоло пнул 11-метровую отметку, после чего получил звонкий удар мячом по затылку, рассвирепел и пошел разбираться. От драки Роналду спас Начо и арбитр Алехандро Эрнандес.
- Роналду реализовал пенальти, но в последние 5 минут «Реал» пропустил дважды и прервал рекордную 40-матчевую серию без поражений.
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