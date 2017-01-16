AFP

Игрок «Реала» Криштиану Роналду бросил мяч в спину Витоло из «Севильи» и чуть не отхватил

Роналду бросил мяч в спину Витоло и чуть не отхватил
Eurosport

54 мин. назад

Защищали португальца всей командой.

«Реал» поехал в гости к «Севилье» на матч 18-го тура Ла Лиги и не мог открыть счет вплоть до 67-й минуты, когда Дани Карвахаль заработал пенальти. Выполнять 11-метровый взялся Криштиану Роналду.

В попытке испортить настрой португальцу защитник Витоло пнул 11-метровую отметку, после чего получил звонкий удар мячом по затылку, рассвирепел и пошел разбираться. От драки Роналду спас Начо и арбитр Алехандро Эрнандес.

  • Роналду реализовал пенальти, но в последние 5 минут «Реал» пропустил дважды и прервал рекордную 40-матчевую серию без поражений.

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