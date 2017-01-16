AFP

В топ-5 чемпионатов осталась только одна команда без поражений

В топ-5 чемпионатов осталась только одна команда без поражений
Eurosport

33 мин. назад

А она – «Хоффенхайм».

В воскресенье «Реал» пропустил 2 мяча в последние 5 минут встречи с «Севильей» и потерпел первое поражение в сезоне-2016/17. После осечки команды Зинедина Зидана последней командой, не испытавшей горечи поражения в большой пятерке национальных чемпионатов, остался немецкий «Хоффенхайм».

В 16 турах Бундеслиги «сине-белые» одержали 6 побед и 10 раз сыграли вничью, что позволило им выйти на пятое место.

Ближе всех по длительности беспроигрышной серии к «Хоффенхайму» подобрался «МЮ», который не терпит поражения 12 матчей в АПЛ.

  • «Хоффенхайм» стартовал с 4 ничьих, затем выиграл 5 матчей кряду, а последующих 7 турах победил один раз.
  • Командой руководит 29-летний Юлиан Нагельсманн – самый молодой главный тренер в топ-10 европейских чемпионатов. Остальные его коллеги перешагнули рубеж в 35 лет.

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