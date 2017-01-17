Серхио Рамос – Хорхе Сампаоли: «Да здравствуют мужики с яйцами, ты один из них»

Серхио поздравил главного тренера соперников с победой над «Королевским клубом» в матче 18-го тура Ла Лиги.

«Да здравствуют мужики с яйцами, ты один из них», – прошептал Рамос на ушко Хорхе.

Рамос в этом матче забил в свои ворота на 85-й минуте. Счет стал 1:1.

После этого Стеван Йоветич принес «Севилье» победу в компенсированное время – 2:1.

Ранее «Севилья» сыграла с «Реалом» вничью 3:3 в Кубке Испании.

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Канал в телеграме, у которого огромные яйца