AFP
Серхио Рамос – Хорхе Сампаоли: «Да здравствуют мужики с яйцами, ты один из них»
Защитник «Реала» еще сильнее зауважал тренера «Севильи» после поражения.
Серхио поздравил главного тренера соперников с победой над «Королевским клубом» в матче 18-го тура Ла Лиги.
«Да здравствуют мужики с яйцами, ты один из них», – прошептал Рамос на ушко Хорхе.
- Рамос в этом матче забил в свои ворота на 85-й минуте. Счет стал 1:1.
- После этого Стеван Йоветич принес «Севилье» победу в компенсированное время – 2:1.
- Ранее «Севилья» сыграла с «Реалом» вничью 3:3 в Кубке Испании.
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