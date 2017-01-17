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Агент Черчи: «Клуб, который купит Алессио, провернет сделку века»

Агент Черчи: «Клуб, который купит Алессио, провернет сделку века»
Eurosport

47 мин. назад

Возможно, он не шутит.

Агент нападающего «Атлетико» Алессио Черчи Федерико Пасторелло дал оценку готовности своего клиента. «Алессио очень мотивирован и преодолел физические проблемы, которые помешали ему раскрыться в «Милане» и «Дженоа». Я не сомневаюсь, что он проявит себя. Клуб, который купит Черчи, провернет сделку века», – цитирует Пасторелло Marca.

  • Последний раз 29-летний нападающий выходил на поле в апреле 2016 года во время аренды в «Дженоа».
  • Контракт Черчи с «Атлетико» действует до июня 2017 года.

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