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Лионель Месси: «Уэйн Руни – лучший британский игрок, против которого я играл»

Месси: «Руни – лучший британский игрок, против которого я играл»
Eurosport

59 мин. назад

Аргентинец открыл некоторые секреты.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси ответил на вопросы, касающиеся мотивации, карьеры в Англии и игроков. «Для меня мотивация – выигрывать трофеи с клубом и сборной. Вот почему я никогда не оглядываюсь на свои успехи».

На вопрос о том, сыграет ли Месси в английской Премьер-лиге, аргентинец ответил: «Я всегда говорил, что «Барселона» дает мне все, что нужно, поэтому я здесь настолько долго, насколько они захотят».

Лучшим английским игроком, против которого Месси приходилось играть, Лео назвал Руни. «За долгие годы мы сыграли со многими британскими командами и огромным числом отличных британских игроков, но у меня всегда вызывал огромное уважение Уэйн Руни. Он долгие годы играет на высочайшем уровне и является одним из особенных игроков нашего поколения», – заявил аргентинец Coachmag.

  • Месси – пятикратный обладатель «Золотого мяча»
  • В Ла Лиге-2016/17 на счету Лео 14 голов и 4 передачи в 15 матчах.

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