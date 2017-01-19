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Ривалдо замаскировался под анонимуса и ошарашил фанатов «Барселоны» божественной техникой

Ривалдо замаскировался под анонимуса и ошарашил фанатов «Барселоны» божественной техникой
Eurosport

7 мин. назад

Мастерство не пропьешь.

Легенда «Барселоны» Ривалдо вернулся в столицу Каталонии и принял участие в тренировочной игре болельщиков сине-гранатовой. Для сохранения анонимности 44-летний бразилец нацепил накладные волосы, бороду и нос и стал неузнаваем.

Команда Ривалдо одержала победу 2:1, а сам экс-форвард сборной Бразилии, выступавший под псевдонимом Роберто да Силва, был признан лучшим игроком встречи. Когда никому не известный футболист бомжеватой внешности разоблачился, удивлению других участников не было предела.

«Когда он снял накладные волосы и маску с лица, мне хотелось выругаться матом, но я знал, что не должен», – сказал один из болельщиков.

Фотография с болельщиками.

  • Ривалдо выступал за «Барселону» в 1997-2002 годах, выиграл 2 Ла Лиги, Кубок Испании и Суперкубок Европы. В 1999 году он получил «Золотой мяч».
  • Ривалдо – чемпион мира-2002 в составе сборной Бразилии.

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