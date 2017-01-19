AFP
Месси-старший: «Никакой опасности, что Лионель покинет «Барселону», нет»
Миллионы болельщиков каталонской команды вздохнули с облегчением.
Отец и агент Лионеля Месси опроверг слухи о близящемся уходе аргентинского форварда из «Барселоны».
«Никакой опасности, что Лионель покинет «Барселону», нет», – заверил Хорхе Месси в разговоре с Cadena SER.
Сообщается, что переговоры между клубом и Месси успешно продолжаются и стороны установили примерные сроки продления нового контракта.
- Осенью появилась информация об отказе Месси продлевать истекающий в 2018 году контракт с «Барселоной» и его желании вернуться в «Ньюэллс Олд Бойз».
- В сезоне-2016/17 Месси забил 27 голов в 24 матчах.
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