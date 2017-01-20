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Sport.es: «Барселона» сделает Лионеля Месси самым высокооплачиваемым футболистом в мире
Аргентинец выбил себе почти двойную прибавку.
«Барселона» готова предложить пятикратному обладателю «Золотого мяча» 4-летнее соглашение, по условиям которого он после выплаты налогов будет получать около 39,4 миллиона евро в год.
В новом контракте указана сумма отступных за 29-летнего форварда в 250 миллионов евро. Если кто-то воспользуется пунктом о выкупе аргентинца, сам Месси получит компенсацию в размере 10 миллионов евро.
Официальное предложение будет сделано до конца января. Аргентинец с радостью воспринял новости о новом соглашении, которое сделает его самым высокооплачиваемым футболистом в мире, передает Sport.es.
- Нынешний контракт Месси рассчитан до конца сезона-2017/18, а его зарплата составляет около 22,8 миллиона евро в год.
- В сезоне-2016/17 Месси забил 27 голов в 24 матчах.
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