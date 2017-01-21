Хорхе Сампаоли: «Сравнивать Месси с другими игроками – это как сравнивать полицейского с Бэтменом»

«Месси – лучший футболист в мире. Я всегда говорил, что сравнивать Месси с остальными игроками – это как сравнивать просто отличного полицейского с Бэтменом», – заявил Сампаоли beIN SPORTS Espana.

В начале января Сампаоли признался в желании возглавить сборную Аргентину и потренировать Месси.

Лионель – единственный футболист в истории, получавший «Золотой мяч» 5 раз. В 2016 году он уступил в борьбе за приз Криштиану Роналду.

В сезоне-2016/17 Месси забил 27 голов в 25 матчах за «Барселону».

«Севилья» под руководством Сампаоли занимает второе место в Ла Лиги (39 очков), расположившись между «Реалом» (40) и «Барселоной» (38).

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