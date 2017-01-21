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Роналдиньо будет играть за команду легенд «Барселоны»

Роналдиньо будет играть за команду легенд «Барселоны»
Eurosport

18 ч. назад

Причем сразу на двух должностях.

Бразилец станет послом клуба в мире, а еще игроком команды «Легенды Барселоны». Футболист и президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу уже согласовали этот вопрос, сообщает Mundo Deportivo.

  • Брат и агент Роналдиньо Роберто де Ассис заявил, что нападающий хочет вернуться на поле в 2017 году.
  • Роналдиньо выступал за «Барсу» с 2003-го по 2008 год и выиграл два чемпионата Испании и Лигу чемпионов.
  • Последним клубом чемпиона мира-2002 был мини-футбольный «Гоа» из Индии.

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