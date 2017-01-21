Eurosport
Нападающий «Сельты» Яго Аспас: «Не заметил, как Серхио Рамос плюнул в меня»
Испанец перепутал слюни с дождем.
Игрок прокомментировал эпизод, который случился в первом матче 1/4 Кубка Испании против «Реала» (2:1).
«Я даже не заметил, что произошло. Увидел, когда кто-то послал мне видео, но до этого я даже не знал. Подобные вещи за игру случаются по тысяче раз, но все остается на поле», – цитирует Аспаса Marca.
- В 17 матчах Примеры-2016/17 Аспас забил 11 голов и сделал 3 ассиста.
- «Сельта» идет на восьмом месте (27 очков), «Реал» – первый (40).
- В кубковом матче Аспас набрал 1+1 за 6 минут.
- Ответный матч Кубка состоится в Виго 25 января.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте