Нападающий «Сельты» Яго Аспас: «Не заметил, как Серхио Рамос плюнул в меня»

Игрок прокомментировал эпизод, который случился в первом матче 1/4 Кубка Испании против «Реала» (2:1).

«Я даже не заметил, что произошло. Увидел, когда кто-то послал мне видео, но до этого я даже не знал. Подобные вещи за игру случаются по тысяче раз, но все остается на поле», – цитирует Аспаса Marca.

В 17 матчах Примеры-2016/17 Аспас забил 11 голов и сделал 3 ассиста.

«Сельта» идет на восьмом месте (27 очков), «Реал» – первый (40).

В кубковом матче Аспас набрал 1+1 за 6 минут.

Ответный матч Кубка состоится в Виго 25 января.

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