Особое мнение: Тибо Куртуа в «Реале» – да или нет

Куртуа – нет

Тибо – шикарный вратарь. Возможно, лучший в мире. У него отличная прыгучесть, бронебойные нервы, классная техника (в плане игры ногами) и гигантский потенциал – он все еще прогрессирует, хотя ему скоро 25. Акинфеев в этом возрасте смирился, что никуда не уедет из России.

Проблема лишь одна: Куртуа – вратарь для АПЛ, а не для «Реала». Феномен испанской лиги в том, что там не нужны звездные голкиперы. В воротах должен играть надежный и неприметный человек, способный идеально концентрироваться на важные матчи (а они бывают редко).

«Барселона» творила историю с Виктором Вальдесом – мужчиной, который не вошел бы даже в топ-10 вратарей третьего тысячелетия. «Реал» взял вторую ЛЧ с Кейлором Навасом – тихим трудолюбивым костариканцем, спасающим клуб не только от ударов по девяткам, но и от дополнительного давления. Кейлор стабилен, спокоен и ультраполезен – на линии он играет просто гениально.

Замена Наваса на Куртуа – шаг в стиле того Переса, который еще не назначил Зинедина Зидана главным тренером. Старая версия Флорентино чуть не привезла на «Бернабеу» Де Хеа, а новая слушается французского менеджера и не спорит, когда тот блокирует бездумные сделки.

Зидан явно осознает все риски трансфера Куртуа:

1. Индейское прошлое (вряд ли примут фанаты);

2. Ценник из дурдома (в районе 80 миллионов евро);

3. Вынужденная перестройка обороны. Кейлор уже сыгран со всеми защитниками, а Куртуа – нет. Адаптация может затянуться, как в «Челси», где Тибо вышел на божественный уровень только сейчас.

И Marca, и AS уже объявили, что летом бельгиец перейдет в «Реал», но такие новости появляются пачками. Это те издания, которым можно верить, когда речь идет о внутренних взаимоотношениях в испанских клубах, а не о трансферной политике.

Факт в том, что у «Реала» есть максимально крысиный вариант, и если Флорентино Перес пойдет по этому пути, то сможет носить корону до окончания президентского срока.

В июне 2018 года у Джиджи Доннаруммы заканчивается нынешний контракт с «Миланом». Ему в этот момент будет 19 лет, и «Реал» все же заплатит за тинейджера миллион евро компенсации, но взамен получит самого перспективного вратаря в мире. Задача кажется сверхсложной: нужно предварительно договориться и с Джанлуиджи, и с Мино Райолой, чтобы летом 2017-го они не подписывали с «россонери» новый договор.

План с Доннаруммой выглядит гораздо более изящным и честным по отношению к Навасу, чем прямолинейный бросок деньгами в казну «Челси». Конечно, «Реал» может позволить себе Куртуа, но этот трансфер будет таким же глупым, как переход с iPhone 6s на iPhone 7.

Куртуа в «Реал» – да

Главная задача вратаря – стабильно играть на ожидаемом уровне по дистанции (читай – брать свое) и не допускать грубых ошибок (только если речь не идет о гвардиолоподобных командах, где умение играть в пас на уровне среднего ЦЗ имеет практически схожую ценность). В этом смысле Кейлор Навас в «Реале» справляется – его ошибка в матче против «Севильи» стала чуть ли не первой серьезной в сезоне. В целом он не пропускает простые удары, действуя достаточно стабильно.

Проблема Наваса заключается в Пересе – босс Мадрида очень любит громкие трансферы. Не думаю, что это ониомания – Флорентино в первую очередь работает над увеличением узнаваемости бренда клуба. С лета 2015 года «Реал» совершил лишь один более-менее громкий трансфер – вернул Морату.

Пересу необходим новый ход, и Навас выглядит самой очевидной мишенью – он до сих пор не раскручен, вдобавок Кейлору уже 30. Пожалуй, костариканец наименее расхайпованный из стартового состава «Реала», наряду с Карвахалем и Каземиро. Но первый – испанец и один из лучших правых защитников в мире на данный момент, а второй – один из лучших опорников мира, подчищающий за Кроосом и Модричем (а Зидан при всех своих слабостях предпочитает достаточно сбалансированную модель, а значит не откажется от бразильца). Плюс оба еще молоды.

Куртуа в мае стукнет 25, вдобавок он гораздо сильнее раскручен. С игровой точки зрения «Реал» вряд ли потеряет, а наверняка и приобретет – после неважного прошлого сезона Тибо прибавил. Несмотря на то, что защита «Челси» входит в число лучших в лиге (по допущенным ударам и xG), Куртуа, как рассказал Сэм Джексон (гуру в смысле статистической оценки вратарей), сталкивался с самыми сложными ударами среди всех вратарей команд из топ-6 и при этом пропустил достаточно мало, и вряд ли его можно упрекнуть хотя бы в одном из голов.

Тибо значительно выше Наваса (199 см против 184), что определенно сделает «Реал» менее уязвимым на втором этаже. Вдобавок в этом сезоне Куртуа совершил определенный прогресс в игре ногами – стал делать меньше лонгболлов, увеличил их точность на 5% и общую – на 16,9%. Конечно, игру ногами на основе общедоступной простой статистики оценить достаточно сложно, плюс она сильна зависит от окружения и стиля, который ставит тренер, однако даже визуально видна положительная динамика.

Впрочем, на пути Куртуа в «Реал» может встать Доннарумма – летом он должен подписать первый взрослый контракт (достигнет совершеннолетия), и «Реал» вполне может заполучить его сильно дешевле Куртуа, предложив условия лучше, чем «Милан». Агента Джиджи зовут Мино Райола, а между Мадридом и Миланом вратарь явно сделает выбор в пользу первого.

Еще два текста, написанные после консультации с Флорентино Пересом:

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