Попасть под пресс. Как Месси усложняет жизнь Бускетсу и другим рабам «Барселоны»

В конце ноября Карлос Вела дал неплохую характеристику нынешней «Барселоне» и оценил ее зависимость от троицы MSN на обоих концах поля. Что удивительно, обошелся он без лишних комплиментов и ударил в первую очередь по слабым сторонам «блауграны». «С мячом они, безусловно, лучшая команда в мире, но без мяча им можно создать неприятности. Их троица привыкла пахать меньше остальных, и мы попытались этим воспользоваться», – рассказал мексиканец.

Этот план «Реал Сосьедад» воплощал через фланговые комбинации, оголяя недостатки Неймара и Лео Месси в обороне. В общей сложности сан-себастьянцы провели через центр только 21% своих атак: номинальный полузащитник Хаби Прието больше времени провел на правом краю, что отлично иллюстрирует карта среднего расположения игроков на поле. Как следствие, на этом фланге «Сосьедад» имел сразу трех игроков вместо двух и легко разыгрывал численный перевес.

Карты среднего расположения игроков «Сосьедада (слева) и «Барселоны» (справа). Хаби Прието играет под десятым номером

Чтобы не допускать подобных провалов, «Барселона» все чаще перестраивается на схему 4-4-2 без мяча: Месси выдвигается на одну линию с Луисом Суаресом, его фланг страхует Иван Ракитич или Андре Гомиш, Серхио Бускетс покидает опорную зону и занимает место рядом с Андресом Иньестой (либо Рафиньей или Денисом Суаресом), а за левый край по-прежнему отвечает Неймар. Схематично расстановка выглядит так.

На бумаге такая формация дает Месси еще больше свободы и прикрывает его слабости при игре без мяча (страхует Гомиш). В реальности она может быть полезна только в том случае, если Лео прессингует центральных защитников и не отлынивает от первичных обязанностей по обороне. В противном случае соперник получает возможность оголить опорную зону, оставленную Бускетсом.

Как правило, от нападающих в схеме 4-4-2 требуются два качества, когда команда пытается отобрать мяч: перекрывать линию паса на крайних защитников или центральных полузащитников соперника (в зависимости от того, в какую зону направлен прессинг), после чего давить на центрдефов, вынуждая их расстаться с мячом, когда варианты для короткого паса уже заблокированы. Но если в условном «Атлетико» («Вильярреале», чемпионском «Лестере», «Байере» или «Лейпциге») этот механизм отлажен, то «Барселона» из-за недисциплинированности Месси и – в меньшей степени – Суареса сталкивается с трудностями.

Нежелание Лео перекрывать линию паса на центральных полузащитников вынуждает Бускетса прессинговать еще выше. Это риск, если вспомнить, что за опорную зону больше никто не отвечает. Минимизировать его могла бы слаженная работа Месси и Гомиша: первый блокирует линию паса на левого защитника соперника, а второй (в том случае, если пас все-таки прошел) вовремя выдвигается на фулбека. Красиво, но только в теории.

Относительно часто проявляется следующий сценарий: один из игроков соперника открывается в опорной зоне «Барсы» (инвертированный вингер или просто десятка), Месси позволяет сделать пас на левого защитника, следовательно, Гомиш оказывается в безвыходной ситуации. С одной стороны, португалец отвечает за фулбека и должен выдвигаться, а с другой – за его спиной открывается еще один противник.

Как правило, Андре делает выбор в пользу второго варианта: сначала страхует Бускетса (не забываем, что тот располагается слишком высоко) и только затем выдает спринт к левому защитнику, получившему мяч. Время, которое Гомиш тратит на этот рывок, хватает фулбеку, чтобы отдать пас на партнера, тусующегося в опорной зоне «Барсы». Производные комбинации использовали почти все последние соперники «блауграны», но особенно здорово это получалось у «Вильярреала».

Следующий этап дилеммы приходится уже на центральных защитников «Барселоны». Они должны решить: делать несколько шагов вперед, чтобы прикрыть опорную зону, или остаться на своих местах. В первом случае соперник может забросить мяч за спину: так как давления на игрока, выполняющего пас, практически нет. Во втором случае «Барселона» дает свободу футболисту между линий – создать качественный момент из этой зоны гораздо легче.

Неплохо разгадывает этот ребус Хавьер Маскерано: в первом случае аргентинец мастерски управляет офсайдной ловушкой, отправляя соперника в положение вне игры в среднем 0,8 раза за матч (в сумме как за два предыдущих сезона, указывает на тенденцию), во втором полагается на чтение игры, пускаясь в перехваты (2,1 за матч). Это качество полезно для всей четверки защитников – прикрывать вольности Месси приходится даже после аутов.

Луис Энрике показывает на свободного Бруно, но Месси игнорирует призыв тренера. В итоге Бускетс остается против двух соперников – Бруно и Пато

Суарес пытался помочь (уже похвально), но не успел прикрыть Бруно – на него выдернулся Бускетс. Как следствие, Пато получил свободу

Пике пришлось оставить своего непосредственного соперника (выделен), чтобы выйти на Пато и прикрыть опорную зону, оставленную Бускетсом

Последний матч с «Лас-Пальмасом» намекнул, что Луис Энрике в курсе проблемы и готов ее решать: Месси совершил три успешных отбора (лучший показатель в команде наряду с Рафиньей), давлением на защитника выбил себе выход один на один и снял часть оборонительной нагрузки с Бускетса и Гомиша. Гости сумели сделать только 7 точных передач на трети поля «Барсы» за первый тайм – настолько слаженным был прессинг хозяев.

«Больше всего меня порадовала наша игра без мяча. Возможно, в этом плане мы выдали лучший матч под моим руководством. В большинстве матчей мы обороняемся по схеме 4-4-2, поскольку прекрасно понимаем, что можем прессинговать лучше. Думаю, сегодня мы оказали хорошее давление на соперника и продемонстрировали отличный оборонительный перфоманс», – сиял Энрике после игры.

В данный момент мысли тактических гиков занимает вопрос: это было всего лишь приятное исключение из правил или начало нового долгосрочного тренда? Тренда, в котором Месси снова отведена ключевая роль.

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