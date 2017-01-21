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Защитник «Реала» Серхио Рамос дублем победил «Малагу» в чемпионате Испании

Рамос дублем победил «Малагу»
Eurosport

11 ч. назад

В 19-м туре мадридцы обыграли одного из аутсайдеров.

«Реал» – «Малага» – 2:1

Голы:

1:0 – Серхио Рамос, 35'

2:0 – Серхио Рамос, 43'

2:1 – Хуанпи, 73'

  • Серхио Рамос оформил второй дубль за «Реал» в Примере, доведя количество голов за мадридцев до 79 во всех турнирах.
  • Мадридцы набрали 42 очка после этого матча. «Реал» опережает «Севилью» на 4 очка и на 5 – «Барселону»

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