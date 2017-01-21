AFP
Защитник «Реала» Серхио Рамос дублем победил «Малагу» в чемпионате Испании
В 19-м туре мадридцы обыграли одного из аутсайдеров.
Голы:
1:0 – Серхио Рамос, 35'
2:0 – Серхио Рамос, 43'
2:1 – Хуанпи, 73'
- Серхио Рамос оформил второй дубль за «Реал» в Примере, доведя количество голов за мадридцев до 79 во всех турнирах.
- Мадридцы набрали 42 очка после этого матча. «Реал» опережает «Севилью» на 4 очка и на 5 – «Барселону»
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