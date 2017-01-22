Серхио Рамос: «Фанаты должны быть с нами, а не поливать нас дерьмом»

Капитан и второй бомбардир «Реала» Серхио Рамос попросил поклонников быть снисходительнее и не давить на команду в трудные моменты. «Я всегда говорил, что мы никогда не изменим «Бернабеу». Я провел здесь много лет и, как сказал Марсело после игры Кубка Испании, все отличные игроки когда-то были освистаны здесь. Но хотелось бы, чтобы в трудные моменты фанаты были с нами, не обливали нас дерьмом и не пинали, когда мы движемся вниз.

Мы знаем наших болельщиков и понимаем, чего они хотят. Задача состоит в том, чтобы двигаться вперед всем вместе», – заявил Серхио AS.

В матче Ла Лиги против «Малаги» Рамос сделал дубль, забив шестой гол в сезоне.

Серхио занимает второе место среди бомбардиров команды, уступая лишь Криштиану Роналду (12 голов).

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