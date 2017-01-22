Гарет Бэйл прописал в нос физиотерапевту во время тренировки

Полузащитник «Реала» восстанавливается от травмы, проводя время в тренажерном зале. Помогает ему физиотерапевт, который готов на все, только бы игрок поскорее вышел на поле. Например, он не против отхватить в нос, пусть и в шуточном бою.

Бэйл получил травму в матче Лиги чемпионов против «Спортинга» в ноябре 2016 года.

Валлиец перенес операцию и с тех пор ни разу не выходил на поле.

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