Eurosport
Гарет Бэйл прописал в нос физиотерапевту во время тренировки
У валлийца отлично поставленный удар.
Полузащитник «Реала» восстанавливается от травмы, проводя время в тренажерном зале. Помогает ему физиотерапевт, который готов на все, только бы игрок поскорее вышел на поле. Например, он не против отхватить в нос, пусть и в шуточном бою.
- Бэйл получил травму в матче Лиги чемпионов против «Спортинга» в ноябре 2016 года.
- Валлиец перенес операцию и с тех пор ни разу не выходил на поле.
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