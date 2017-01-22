Неймар сексуально покачал бедрами на тренировке, чтобы не замерзнуть

Нападающий «Барселоны» Неймар неуютно чувствует себя в Испании зимой. Теплолюбивый бразилец вышел на тренировку, закутавшись в тонну вещей, но это не помогло. Неймар нашел способ добычи тепла: пара энергичных движений бедрами и вуаля.

В 14 матчах Примеры сезона-2016/17 Неймар забил всего 4 гола и выполнил 8 голевых передач.

В матче 19-го тура «Барселона» сыграет на выезде с «Эйбаром». Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию матча, начало в 22:45 (мск).

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