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Неймар сексуально покачал бедрами на тренировке, чтобы не замерзнуть

Неймар сексуально покачал бедрами на тренировке, чтобы не замерзнуть
Eurosport

11 ч. назад

Бразилец использовал странный способ согреться.

Нападающий «Барселоны» Неймар неуютно чувствует себя в Испании зимой. Теплолюбивый бразилец вышел на тренировку, закутавшись в тонну вещей, но это не помогло. Неймар нашел способ добычи тепла: пара энергичных движений бедрами и вуаля.

  • В 14 матчах Примеры сезона-2016/17 Неймар забил всего 4 гола и выполнил 8 голевых передач.
  • В матче 19-го тура «Барселона» сыграет на выезде с «Эйбаром». Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию матча, начало в 22:45 (мск).

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