Marca: игроки «Реала» Марсело и Лука Модрич выбыли на месяц, у Криштиану Роналду микротравма

Футболисты «Реала» Марсело и Лука Модрич не доиграли матч против «Малаги» из-за травм, а в воскресенье предстали перед медиками. Скорее всего, и хорват, и бразилец проведут в лазарете от 3 до 4 недель.

Медицинское обследование в ближайшее время предстоит и лидеру мадридского клуба Криштиану Роналду, который повредил руку в той же встрече, передает Marca.

В лазарете «Реала» уже лечатся Гарет Бэйл, Дани Карвахаль, Хамес Родригес и Пепе. Часть травмированных не успеет вернуться к первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (15 февраля).

«Реал» обыграл «Малагу» со счетом 2:1.

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