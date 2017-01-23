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Голы Суареса, Суареса, Неймара и Месси принесли победу «Барселоне» над «Эйбаром»

Голы Суареса, Суареса, Неймара и Месси принесли победу «Барселоне» над «Эйбаром»
Eurosport

1 час назад

В матче 19-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде переиграла «Эйбар» – 4:0.

«Эйбар» – «Барселона» – 0:4

Голы:

0:1 – Денис Суарес, 31'

0:2 – Лионель Месси, 50'

0:3 – Луис Суарес, 68'

0:4 – Неймар, 90+1'

  • После этой победы «Барселона» осталась на третьем месте, уступая «Севилье» один балл.
  • Команда Хосе Луиса Мендилибара – на девятой строчке с 26 очками.
  • Следующие матчи оба клуба проведут в Кубке Испании.
  • 25 января «Эйбар» встретится с мадридским «Атлетико», а на следующий день каталонцы сыграют с «Реал Сосьедад».

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