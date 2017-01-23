Eurosport
Голы Суареса, Суареса, Неймара и Месси принесли победу «Барселоне» над «Эйбаром»
В матче 19-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде переиграла «Эйбар» – 4:0.
Голы:
0:1 – Денис Суарес, 31'
0:2 – Лионель Месси, 50'
0:3 – Луис Суарес, 68'
0:4 – Неймар, 90+1'
- После этой победы «Барселона» осталась на третьем месте, уступая «Севилье» один балл.
- Команда Хосе Луиса Мендилибара – на девятой строчке с 26 очками.
- Следующие матчи оба клуба проведут в Кубке Испании.
- 25 января «Эйбар» встретится с мадридским «Атлетико», а на следующий день каталонцы сыграют с «Реал Сосьедад».
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