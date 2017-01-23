Денискины рассказы. «Барселона» послала 4 мяча в сетку «Эйбара»

На крошечный стадиончик «Ипуруа» каталонцы приехали без Андреса Иньесты. Травма полузащитника дала дорогу в состав двумя мятежникам – Ивану Ракитичу в старт, а Алеишу Видалю в запас. Последний раз хорват выходил в основе в матче Примеры аж в класико, а вы вряд ли сходу назовете дату того матча (окей, 3 декабря).

Первые полчаса «Барселона» провела отвратительно. У нее почти не было нападения, а переход из обороны в атаку выглядел так плохо, что проще было его пристрелить, чем исправить. Мяч слишком часто задерживался у полузащиты и редко доходил до троицы MSN. И вот когда казалось, что хуже быть уже не может, опорник Эскаланте въезжает в Серхио Бускетса и отправляет его в больницу. Сейчас твиттер «Барсы» уже подтвердил, что у главного держателя мяча диагностировали вывих голеностопа, а еще что на следующий день после матча Бускетс будет знать, когда вернется на поле.

Вместо него на поле выскочил Денис Суарес и тоже напрасно вязал расползающиеся фрагменты игры «блауграны». Главным футболистом в составе сине-гранатовых был Марк-Андре Тер Штеген. Пока полевые игроки искали, что же у них сломалось, мужчины из «Эйбара» нашли свободные зоны, в которые вполне можно было врываться. В середине тайма Тер Штеген отразил опасный удар Педро Леона после рывка в штрафную – это был самый верный знак о том, что нужно собираться. Экспериментальная защита, сотканная из Умтити и Матье, вроде бы говорила на одном языке, но постоянно упускала то Леона, то Энрика. «Эйбар» – не самая быстрая команда, и успехи ее нападения связаны, скорее, с тактической обученностью, чем с импровизацией и работой ног.

Каталонцы забили первый же момент. Едва они немного потискали мяч перед чужой штрафной, у них сразу родился шанс, который положил подлетевший Денис Суарес. Воспитанник «Барсы» закатил первый гол в составе взрослой команды – не так много воспитанников дорастают хотя бы до этого достижения.

После забитого мяча «Барселона» как будто проснулась и включилась в этот матч. Врачи отстегнули Месси, Суареса и Неймара от смирительных рубашек и бросили их на оборону «Эйбара». На 42-й минуте комбинация с парой касаний чуть не похоронила хозяев сразу, но Ней из волшебной позиции пробил мимо створа. В перерыве Луис Энрике вправил футболистам голову и превратил их в терминаторов, которые безжалостно убивают. Второй гол прилетел быстро – мягкий навес Луиса Суареса, Месси опередил вратаря и послал мяч в сетку.

Стадион не приуныл, а наоборот сообщил «Эйбару», что нужно забить. Через три минуты после Лео хозяева показали, что они тоже в порядке – Капа с Адрианом Гонсалесом покосплеили Суареса и Месси. Вингер басков вколотил головой так эффектно, что можно было закричать, вот только сначала он попал в офсайд – сантиметров 30, не больше.

После часа игры на поле вбежал Алеиш Видаль – Серджи Роберто, которого он заменил, на скамейке взял большие ножницы и хладнокровно срезал бинт, которым был обвязан весь его голеностоп. Молодой защитник натурально перекусывал эту повязку, будто это был гипс – при плотном графике здоровых футболистов у Лучо осталось не так много.

А потом забил Луис Суарес. Он со звериной яростью набросился на последнего защитника, растерзал его, отобрал мяч, прибежал к воротам и закатил третий в сетку. После неиспользованных шансов и 0:3 трибуны приуныли, а смотреть на поле стало не так интересно. Неймар расстрелял Йоэля в добавленное время и сделал счет разгромным, но это важно только для него, а не для «Эйбара» – бразилец не отличался с октября, девять матчей Примеры заканчивались без его голов, и вот теперь он ушел с мячом в сетке.

Эта игра показывает, чем отличаются настоящие бойцы от котят. Команда Хосе Луиса Мендилибара имела полчаса, чтобы завалить зверя, который еще не проснулся. Первые 30 минут «Барселона» позволяла строить атаки и крутиться вокруг нее, чтобы проткнуть ее копьем. Это обычно удается «Севилье», «Атлетико» или «Сосьедаду», в разные сезоны получается у маленьких команд с правильными тренерами. В этом году у «Эйбара» не получилось, инстинкт убийцы не сработал, они просто не были готовы к тому, чтобы нанести смертельный удар.

Поэтому в конце книги тело охотника нашли с четырьмя дырами в разных частях тела. Зверь снова победил.

«Эйбар» – «Барселона» – 0:4

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