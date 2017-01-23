AFP
Чудовищная травма игрока «Барселоны» Серхио Бускетса, после которой ты не обвинишь его в артистизме
По мнению арбитра Хосе Марии Санчеса Мартинеса, нарушение не тянуло даже на желтую.
В матче 19-го тура Ла Лиги «Барселона» разгромила на выезде «Эйбар» со счетом 4:0, но победа была омрачена травмой Серхио Бускетса.
На 10-й минуте полузащитник хозяев Гонсало Эскаланте влетел Бускетсу шипами в голеностоп с такой силой, что каталонца увезли с поля на носилках. Сам нарушитель избежал даже желтой карточки, и ему пришлось сфолить на Неймаре 16 минутами позднее, чтобы заполучить предупреждение.
Хотя столкновение с виду выглядело устрашающе, Бускетс чудом избежал перелома, отделавшись вывихом голеностопа. В понедельник его ждет новое обследование.
- Вышедший вместо Бускетса Денис Суарес открыл счет в игре на 31-й минуте.
- «Барселона» идет третьей, отставая на 2 очка от «Реала», и на 1 очко – от «Севильи».
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