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Серхио Бускетс избежал серьезной травмы и пропустит 10–15 дней

Бускетс избежал серьезной травмы и пропустит 10–15 дней
Eurosport

7 ч. назад

Полузащитнику «Барсы» повезло.

Медицинский штаб «Барселоны» озвучил информацию о здоровье полузащитника каталонцев Серхио Бускетса. Игрок, получивший удар шипами в голеностоп в 19-м туре Примеры против «Эйбара», пропустит незначительные для повреждения подобного характера 10-15 дней.

По сообщению AS, Бускетс избежал разрыва связок, лишь растянув их.

  • В Примере-2016/17 на счету Серхио 17 матчей и 1 голевая передача.
  • «Барселона» испепелила «Эйбар» – 4:0.

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