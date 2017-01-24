Серхио Бускетс избежал серьезной травмы и пропустит 10–15 дней

Медицинский штаб «Барселоны» озвучил информацию о здоровье полузащитника каталонцев Серхио Бускетса. Игрок, получивший удар шипами в голеностоп в 19-м туре Примеры против «Эйбара», пропустит незначительные для повреждения подобного характера 10-15 дней.

По сообщению AS, Бускетс избежал разрыва связок, лишь растянув их.

В Примере-2016/17 на счету Серхио 17 матчей и 1 голевая передача.

«Барселона» испепелила «Эйбар» – 4:0.

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