Доктор Осьминог. Как Стивен Н’Зонзи отказался от денег АПЛ ради карьеры в топ-клубе

Почти двухметровый футболист, внешне напоминающий кумира андалузцев Фредерика Кануте, – незаменимый элемент в схеме Хорхе Сампаоли. Центрхав четко отбирает мяч (1,8 отбора за игру), отлично разгоняет атаку точными передачами (88,6%) и непринужденно забивает победные голы, как в матче с «Атлетико». Все это, помноженное на мощнейшее выступление клуба, превращает Н’Зонзи в одного из лучших полузащитников мира.

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи прославился умением находить настоящие бриллианты, а главное – способностью уговорить их перейти в андалузский клуб, привлекательный скорее в плане профессионального роста, чем материально. Так, летом 2015 года после шести лет в Премьер-лиге за почти 10 миллионов евро Н’Зонзи покинул «Сток Сити». Француз сам настоял на этом решении и пошел на понижение зарплаты в два раза. Он сделал шаг назад, чтобы потом пройти два вперед. «Стивен в раздевалке и на поле – два разных человека. Он скромный, но в игре всегда показывал характер. Он был ключевым футболистом для нас. Наверху выигрывал абсолютно все. То, чего сейчас очень не хватает. Думаю, в «Севилье» Н’Зонзи нашел свое место», – прокомментировал бывший партнер по команде Марк Муньес. «Не знаю, следил ли за мной Мончи в «Амьене», первом профессиональном клубе, но начиная с «Блэкберна» – точно. У него там были контакты», – вспоминал Стивен в интервью L′Equipe.

Приключения Н’Зонзи в «Севилье» начались с неожиданного удаления в дебютном матче на «Ла-Росаледе». «Я приехал из Англии, где упор был на физику. В Испании концепция игры совсем другая, более тактическая», – отметил француз. Главный тренер команды Унаи Эмери сразу разглядел в нем богатый потенциал. Несмотря на первые неудачи и отсутствие слаженной игры в связке с Крыховяком, баск настаивал на включении Стивена в основу. «Год назад я выгнал его с тренировки, потому что он не работал. Н’Зонзи подошел ко мне и сказал, что намерен уйти из клуба. Я сказал ему: «Побудь три дня дома. Никто об этом не узнает. Приходи в понедельник и поговорим». Он хотел уйти, потому что чувствовал себя плохо в «Севилье». В понедельник он пришел в совершенно другом настроении, и я спросил его: «Ну что?» Он ответил: «Я остаюсь», – признавался коуч андалузцев.

«В первые четыре месяца многое не получалось. Когда не играл, я расстраивался, но Эмери заставлял меня посмотреть на это иначе. Он беспокоился за каждого футболиста. Я многому у него научился не только как у тренера, но и как у человека. У меня была масса личных проблем, я разговаривал с ним об этом, он также делился со мной своей жизнью. Это было человеческое взаимопонимание, которое помогло мне полностью выкладываться на поле. Я прогрессировал с ним», – с благодарностью отзывался полузащитник «Севильи» о бывшем тренере.

Травма Крыховяка в январе 2016 года стала переломным моментом. Н’Зонзи взял игру на себя и стал лидером полузащиты. Постепенно он привык к игре с поляком, а вместе с Банегой трио образовало центр поля, победивший в Лиге Европы. «Финал турнира – лучшее воспоминание. После победы я стал иначе смотреть на футбол, усерднее тренироваться. Я чувствую себя более конкурентоспособным», – рассказывал Стивен.

Важность полузащитника лишь возросла с приходом Сампаоли. После сорвавшегося трансфера Роке Месы, аргентинский тренер попробовал Н’Зонзи в качестве единственного опорного полузащитника, отдав ему ключевую роль в своей схеме 3-1-2-3-1. Во многих матчах Стивен должен был в одиночку отстаивать центр поля, иногда его ошибки стоили голов, но с переводом Насри ближе к центру все стало получаться. Француз дирижировал командой, придавая спокойствие защите, что непросто, учитывая лихой стиль игры Сампаоли. Стивен действует по всему полю, большая часть опасных атак начинается с его ног. Он входит в тройку лучших игроков Ла Лиги по точным пасам в этом сезоне вместе с Роке Меса и Коке. Более 80% воздушных единоборств остается за французом.

«Сампаоли очень близок к игрокам, постоянно шутит. Ему нравится, когда команда владеет мячом, доминирует на поле. Оба моих тренера в «Севилье» очень экспрессивные, и это здорово. Когда мы на поле, это те люди, которые придают нам энергию», – отметил Н’Зонзи.

Стивен лучше всех интерпретирует стиль аргентинца. Не зря он второй после Серхио Рико по проведенным минутам на поле. Он знает, когда нужно придержать мяч, а когда с ним расстаться; когда прессинговать на половине соперника, а когда ждать на своей половине. Он одинаково хорош как в защите, так и в атаке благодаря физике, игре на втором этаже и точному пасу – качествам, замеченным Мончи еще во время выступления француза в Англии. После встречи с «Реалом» Сампаоли сравнил Н’Зонзи с осьминогом, который успевал повсюду. Он начинал все опасные атаки команды и был незаменим во многих защитных действиях. И это он элегантно и чисто отобрал мяч у Криштиану, когда португалец вышел один на один против Рико.

Во Франции не перестают удивляться, как наследник Патрика Виейра остается незамеченным главным тренером сборной Дидье Дешамом, в то время, как рослого полузащитника мечтают заполучить «Ювентус» Аллегри, «Челси» Конте, «Ман Сити» Гвардиолы, «Арсенал» Венгера, «Барселона» Луиса Энрике и даже сборная Конго. В 28 лет Н’Зонзи осталось проломить дверь в сборную и, возможно, сыграть в топ-клубе. Те, кто его знают, говорят, что сейчас он счастлив в Севилье. Живет, как играет – спокойно и легко.

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