Mundo Deportivo: из-за ошибок судьи «Реал» набрал 8 лишних очков

Каталонская газета Mundo Deportivo проанализировала выступление «Реала» и «Барселоны» в первом круге Примеры. Журналисты уверены, что из-за судейских ошибок «Реал» набрал на 8 очков больше, чем должен был. «Барселона», напротив», потеряла из-за решений арбитров 4 балла.

Mundo Deportivo обратила внимание на матч «Реал» – «Сельта», в котором Мората забил из офсайда. Аналогичные претензии были к голу Рамоса в игре с «Малагой». Результативные ошибки случились в матчах «Реала» против «Эспаньола» и «Депортиво».

Источник насчитал 8 судейских ошибок в матчах «Барселоны»: 3 из них привели к потере очков. В матче с «Сельтой» рефери не дал пенальти за фол на Неймаре, в игре с «Малагой» был отменен чистый гол Пике, а матче против «Вильярреала» судья проигнорировал 2 игры рукой в штрафной «желтой субмарины».

Журналисты добавили, что судьи раз ошиблись в пользу «Барселоны», не назначив пенальти в игре с «Реал Сосьедад». Это помогло каталонцам набрать дополнительное очко.

После 19 туров «Реал» лидирует в Примере, опережая «Барселону» на 2 очка. У мадридцев есть матч в запасе.

Лучший спортивный телеграм