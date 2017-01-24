Форвард дортмундской «Боруссии» Адриан Рамос перешел в «Гранаду», но скоро будет в Китае

«Боруссия» официально объявила о переходе Рамоса в «Гранаду». Сумма трансфера не разглашается.

Ранее Томас Тухель сказал, что Адриан переезжает в китайский клуб. Планировалось, что «Чунцин Лифань» купит Рамоса за 12 млн евро и сразу же отдаст в аренду «Гранаде» (у обоих клубов один владелец). Ни «Боруссия», ни «Чунцин Лифань» не объявили о сделке, но Transfermarkt уверен в этой многоходовочке.

В чемпионате Германии-2016/17 31-летний Рамос провел 7 матчей, забил 2 мяча и выполнил 1 ассист.

В 2014-м форвард перешел из «Герты» в «Боруссию» за 10 млн евро.

Рамос станет первым известным футболистом «Чунцин Лифань».

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