«Реал» проиграл суд, требуя 6 миллионов евро за коллаж Пепе в маске доктора Лектора

Видео было показано Televisio de Catalanya еще в 2013 году. Журналисты собрали нарезку фолов мадридцев на Лео Месси и сравнили их с гиенами. В концовке ролика появился Пепе в маске доктора Лектора из фильма «Молчание ягнят».

«Реал» подал в суд и потребовал компенсацию в 6 млн евро, но проиграл процесс, сообщает The Telegraph. Верховный суд не увидел в ролике ничего, что выходит за пределы нормы, и счел его дозволенным для спортивной программы. Судья счел видео провокационным, но назвал его сатирическим и юмористическим.

«Реал» обращался в суд по этому вопросу в 2013-м, но тогда TV3 был оштрафован на 20 тысяч евро.

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