Marca: «МЮ» и «Челси» готовы заплатить за форварда «Реала» Гарета Бэйла 200 миллионов евро

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» намерены сделать предложение о трансфере валлийца летом. В случае осуществления сделки в один из английских клубов зарплата Бэйла составит порядка 400 тысяч евро в неделю, утверждает Marca.

Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в сентябре 2013 года. Сумма трансфера составила 100 миллионов евро.

В сезоне-2016/17 сыграл за «Реал» 16 матчей, забил 7 мячей и сделал 4 ассиста.

Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта