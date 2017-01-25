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Marca: «МЮ» и «Челси» готовы заплатить за форварда «Реала» Гарета Бэйла 200 миллионов евро

Marca: «МЮ» и «Челси» готовы заплатить за Бэйла 200 миллионов евро
Eurosport

47 мин. назад

Предложение, от которого трудно отказаться даже Флорентино Пересу.

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» намерены сделать предложение о трансфере валлийца летом. В случае осуществления сделки в один из английских клубов зарплата Бэйла составит порядка 400 тысяч евро в неделю, утверждает Marca.

  • Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в сентябре 2013 года. Сумма трансфера составила 100 миллионов евро.
  • В сезоне-2016/17 сыграл за «Реал» 16 матчей, забил 7 мячей и сделал 4 ассиста.

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