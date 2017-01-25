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«Реал» уберет крест с эмблемы ради продажи атрибутики на Ближнем Востоке
Деньги сильнее традиций.
Желание заработать на продаже клубной продукции сподвигло «Реал» изменить эмблему. Ради прогресса на рынке Ближнего Востока мадридцы уберут крест, который располагается наверху клубного логотипа.
«Мы должны быть осторожными c регионами в Персидском заливе, так как там очень чувствительно отноcятся к продукции с изображением креста», – заявил Халед Аль-Мхеири, вице-президент компании Marka, которая занимается производством, распространением и продажей продуктов «Реала».
Изменения касаются только той атрибутики, которая окажется в продаже в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре, Кувейте, Бахрейне и Омане. Для остальных стран эмблема останется прежней, сообщает El Confidencial.
- «Реал» лидирует в Примере, набрав 43 очка в 18 матчах.
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