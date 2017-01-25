AFP

Танкреди Пальмери: Лео Месси будет зарабатывать в «Барселоне» 40 миллионов евро в год

Пальмери: Месси будет зарабатывать в «Барселоне» 40 миллионов евро в год
Eurosport

2 ч. назад

Аргентинец и его папа добились своего.

Итальянский журналист Танкреди Пальмери поделился информацией о новом контракте Месси в «Барселоне». Аргентинский нападающий продавил боссов каталонского клуба и близок к тому, чтобы выпросить зарплату в 40 млн евро в год. Если это случится, Лео снова станет самым высокооплачиваемым игроком в мире, опередив соотечественника Карлоса Тевеса.

Пальмери не забыл про Криштиану Роналду, предположив, что тот останется недоволен зарплатой Месси и потребует пересмотра соглашения с «Реалом».

  • Текущий контракт Лео с «Барселоной» истекает 30 июня 2018 года.
  • В чемпионате Испании-2016/17 Месси провел 16 матчей, забил 15 мячей и сделал 4 голевые передачи.

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