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Криштиану Роналду: «Мы с Лионелем Месси великие игроки, а наши титулы говорят сами за себя»

Роналду: «Мы с Месси великие игроки, а наши титулы говорят сами за себя»
Eurosport

59 мин. назад

Португалец сделал то, что на него не похоже.

Нападающий «Реала» рассказал о соперничестве с Месси. «Не думаю, что вы можете сравнивать некоторые вещи: Роналду есть Роналду, Месси есть Месси. Мы оба великие игроки, а наши персональные и командные титулы говорят сами за себя. Мы два разных человека, два человека, которые делают свою работу», – заявил Криштиану Goal.

  • Роналду занимает третье место в списке бомбарбиров Примеры-2016/17 (12 голов), уступая Месси и Луису Суаресу (по 15).
  • Криштиану признан лучшим игроком 2016 года по версии FIFA.

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